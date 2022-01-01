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Бур PRORAB 2524 (SDS-Plus, 28х600/550 мм)
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Буры SDS-Plus
    Бур PRORAB 2524 (SDS-Plus, 28х600/550 мм)
    Арт. 9016774
    Бур PRORAB 2524 (SDS-Plus, 28х600/550 мм)

      Бур PRORAB 2524 (SDS-Plus, 28х600/550 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016774

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      По армированному бетону
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Бур PRORAB 2524 является оснасткой к перфораторам и служит для бурения армированного бетона, кирпичной кладки, природного камня и других твердых материалов. Подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Plus.

        Преимущества и особенности:

        • Выдерживает интенсивные нагрузки и обладает повышенной стойкостью к изгибам;
        • Специальная желобковая спираль способствует быстрому и эффективному отводу сверлильной пыли из отверстия и уменьшает нагрев инструмента;
        • Бур изготовлен из высококачественной инструментальной стали, оснащен твердосплавной пластиной с центрирующим резцом, что обеспечивает максимальную производительность, а также гарантирует высокую износостойкость оснастки и длительный срок эксплуатации.

        Комплектация:

        • Бур PRORAB 2524 – 1 шт.