Преимущества

Установка и регулировка защитного кожуха без инструмента

Двигатель с увеличенным КПД и измененным профилем редуктора для широкого спектра работ

Боковое расположение кнопки блокировки шпинделя предохраняет ее от повреждения

Антиблокировочная конструкция фланцев исключает самозатягивание гаек в процессе работы, облегчая замену диска

Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения, что гарантирует более долгий срок службы двигателя DEWALT DWE4238

Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4238 применяется для резки и шлифования различных поверхностей. Благодаря низкопрофильному корпусу редуктора достигается удобство при работе в труднодоступных местах. Модель имеет активную систему пылеудаления, которая отбирает большую часть пыли из потока воздуха, проходящего через двигатель, и тем самым защищает его от абразивного износа. Наличие функции блокировки шпинделя обеспечивает быструю замену оснастки.