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Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4238
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4238
    Арт. Х12725490
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4238
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4238
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4238
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4238
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4238
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4238

      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4238

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725490
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9300
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4238 применяется для резки и шлифования различных поверхностей. Благодаря низкопрофильному корпусу редуктора достигается удобство при работе в труднодоступных местах. Модель имеет активную систему пылеудаления, которая отбирает большую часть пыли из потока воздуха, проходящего через двигатель, и тем самым защищает его от абразивного износа. Наличие функции блокировки шпинделя обеспечивает быструю замену оснастки.

        Преимущества

        • Установка и регулировка защитного кожуха без инструмента
        • Двигатель с увеличенным КПД и измененным профилем редуктора для широкого спектра работ
        • Боковое расположение кнопки блокировки шпинделя предохраняет ее от повреждения
        • Антиблокировочная конструкция фланцев исключает самозатягивание гаек в процессе работы, облегчая замену диска
        • Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения, что гарантирует более долгий срок службы двигателя DEWALT DWE4238