Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4238
Арт. Х12725490
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|9300
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4238 применяется для резки и шлифования различных поверхностей. Благодаря низкопрофильному корпусу редуктора достигается удобство при работе в труднодоступных местах. Модель имеет активную систему пылеудаления, которая отбирает большую часть пыли из потока воздуха, проходящего через двигатель, и тем самым защищает его от абразивного износа. Наличие функции блокировки шпинделя обеспечивает быструю замену оснастки.
Преимущества
- Установка и регулировка защитного кожуха без инструмента
- Двигатель с увеличенным КПД и измененным профилем редуктора для широкого спектра работ
- Боковое расположение кнопки блокировки шпинделя предохраняет ее от повреждения
- Антиблокировочная конструкция фланцев исключает самозатягивание гаек в процессе работы, облегчая замену диска
- Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения, что гарантирует более долгий срок службы двигателя DEWALT DWE4238