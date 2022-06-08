Преимущества

Мощный двигатель для хорошей производительности

Компактный корпус для удобной работы

Долгий срок службы Hikoki G18ST G18STNSZ

Повышенная устойчивость к перегрузкам

Улучшенное охлаждение обмотки статора

Бронированная обмотка якоря

Новая разработанная лабиринтная конструкция защиты от пыли

Угловая шлифмашина Hikoki G18ST G18STNSZ предназначена для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резки деталей из различных материалов.Для удобного использования имеет трехпозиционную дополнительную рукоятку.Специальный кожух защищает оператора от пыли и искр.Мотор защищен от пыли и строительного мусора. Это гарантирует долгий срок службы инструмента.