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Угловая шлифмашина Hikoki G18ST
5.0
2
8 599 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Hikoki G18ST
    Арт. О00000003018
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Hikoki G18ST

      Угловая шлифмашина Hikoki G18ST

      8 599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003018
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hikoki
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      8 599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Hikoki G18ST G18STNSZ предназначена для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резки деталей из различных материалов.
        Для удобного использования имеет трехпозиционную дополнительную рукоятку.
        Специальный кожух защищает оператора от пыли и искр.
        Мотор защищен от пыли и строительного мусора. Это гарантирует долгий срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Мощный двигатель для хорошей производительности
        • Компактный корпус для удобной работы
        • Долгий срок службы Hikoki G18ST G18STNSZ
        • Повышенная устойчивость к перегрузкам
        • Улучшенное охлаждение обмотки статора
        • Бронированная обмотка якоря
        • Новая разработанная лабиринтная конструкция защиты от пыли