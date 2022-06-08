Угловая шлифмашина Hikoki G18ST
Арт. О00000003018
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Китай
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Макс. число оборотов, об/мин
|8500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Hikoki G18ST G18STNSZ предназначена для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резки деталей из различных материалов.
Для удобного использования имеет трехпозиционную дополнительную рукоятку.
Специальный кожух защищает оператора от пыли и искр.
Мотор защищен от пыли и строительного мусора. Это гарантирует долгий срок службы инструмента.
Преимущества
- Мощный двигатель для хорошей производительности
- Компактный корпус для удобной работы
- Долгий срок службы Hikoki G18ST G18STNSZ
- Повышенная устойчивость к перегрузкам
- Улучшенное охлаждение обмотки статора
- Бронированная обмотка якоря
- Новая разработанная лабиринтная конструкция защиты от пыли