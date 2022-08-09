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Шлифмашина угловая Hitachi G 13SR3+промо диск Carat
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Hitachi G 13SR3+промо диск Carat
    Арт. Х12725399
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Hitachi G 13SR3+промо диск Carat
    Шлифмашина угловая Hitachi G 13SR3+промо диск Carat
    Шлифмашина угловая Hitachi G 13SR3+промо диск Carat
      Шлифмашина угловая Hitachi G 13SR3+промо диск Carat
      Шлифмашина угловая Hitachi G 13SR3+промо диск Carat
      Шлифмашина угловая Hitachi G 13SR3+промо диск Carat

      Шлифмашина угловая Hitachi G 13SR3+промо диск Carat

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12725399
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Hitachi G13SR3 используется в строительных и ремонтных работах для шлифования, резания или зачистки деталей из различных материалов. Инструмент имеет малый вес и небольшие габаритные размеры, что позволяет легко применять его в различных положениях и в труднодоступных местах. Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 730 Вт, защищенным от пыли и загрязнений. Фиксация шпинделя обеспечивает простоту замены дисков, а наружное расположение технического узла позволяет быстро и легко менять угольные щетки.

        Преимущества

        • Надежное удержание. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Hitachi G13SR3 добавляет точности работе, к тому же, утолщение на конце и шероховатая поверхность защищают руки от соскальзывания во время работы
        • Удобное управление. Перетекающий в удобную рукоятку корпус обеспечивает надежный обхват и низкую утомляемость, органы управления расположены компактно. Запуск инструмента осуществляется с помощью большого надежного переключателя
        • Безопасность использования. Защитный кожух ограждает инструмент от попадания абразивной пыли, а также повышает безопасность пользователя
        • Небольшие габаритные размеры (длина 25.4 см) и вес 1.4 кг
        • Фиксация шпинделя - для быстрой и безопасной замены оснастки
        • Защита от пыли