Шлифмашина угловая Hitachi G 13SR3+промо диск Carat

Преимущества

Надежное удержание. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Hitachi G13SR3 добавляет точности работе, к тому же, утолщение на конце и шероховатая поверхность защищают руки от соскальзывания во время работы

Удобное управление. Перетекающий в удобную рукоятку корпус обеспечивает надежный обхват и низкую утомляемость, органы управления расположены компактно. Запуск инструмента осуществляется с помощью большого надежного переключателя

Безопасность использования. Защитный кожух ограждает инструмент от попадания абразивной пыли, а также повышает безопасность пользователя

Небольшие габаритные размеры (длина 25.4 см) и вес 1.4 кг

Фиксация шпинделя - для быстрой и безопасной замены оснастки

Защита от пыли

Угловая шлифмашина Hitachi G13SR3 используется в строительных и ремонтных работах для шлифования, резания или зачистки деталей из различных материалов. Инструмент имеет малый вес и небольшие габаритные размеры, что позволяет легко применять его в различных положениях и в труднодоступных местах. Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 730 Вт, защищенным от пыли и загрязнений. Фиксация шпинделя обеспечивает простоту замены дисков, а наружное расположение технического узла позволяет быстро и легко менять угольные щетки.