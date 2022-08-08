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Шлифмашина угловая Hitachi G 13SS+промо диск Carat
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Hitachi G 13SS+промо диск Carat
    Арт. Х12725396
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Hitachi G 13SS+промо диск Carat
    Шлифмашина угловая Hitachi G 13SS+промо диск Carat
      Шлифмашина угловая Hitachi G 13SS+промо диск Carat
      Шлифмашина угловая Hitachi G 13SS+промо диск Carat

      Шлифмашина угловая Hitachi G 13SS+промо диск Carat

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12725396
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Hitachi G13SS оснащена двигателем мощностью 580 Вт, который развивает до 10000 оборотов в минуту. Вес инструмента позволяет с легкостью производить резку или шлифовку, как над головой, так и в стесненных условиях. Для удобной и безопасной замены оснастки предусмотрена возможность блокировки шпинделя. Кожух защищает пользователя от искр и пыли.

        Преимущества

        • Небольшой вес - для комфортной работы
        • Двухпозиционная дополнительная рукоятка
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Простая и удобная замена щеток благодаря пластиковым винтам, вынесенным на корпус
        • Алмазный диск Carat в комплекте