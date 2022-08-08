Шлифмашина угловая Hitachi G 13SS+промо диск Carat
Арт. Х12725396
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Hitachi G13SS оснащена двигателем мощностью 580 Вт, который развивает до 10000 оборотов в минуту. Вес инструмента позволяет с легкостью производить резку или шлифовку, как над головой, так и в стесненных условиях. Для удобной и безопасной замены оснастки предусмотрена возможность блокировки шпинделя. Кожух защищает пользователя от искр и пыли.
Преимущества
- Небольшой вес - для комфортной работы
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Простая и удобная замена щеток благодаря пластиковым винтам, вынесенным на корпус
- Алмазный диск Carat в комплекте