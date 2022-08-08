Шлифмашина угловая Hitachi G 13SS+промо диск Carat

Преимущества

Небольшой вес - для комфортной работы

Двухпозиционная дополнительная рукоятка

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Простая и удобная замена щеток благодаря пластиковым винтам, вынесенным на корпус

Алмазный диск Carat в комплекте

Угловая шлифмашина Hitachi G13SS оснащена двигателем мощностью 580 Вт, который развивает до 10000 оборотов в минуту. Вес инструмента позволяет с легкостью производить резку или шлифовку, как над головой, так и в стесненных условиях. Для удобной и безопасной замены оснастки предусмотрена возможность блокировки шпинделя. Кожух защищает пользователя от искр и пыли.