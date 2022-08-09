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Шлифовальная машина Hitachi G13SS
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Hitachi G13SS
    Арт. Х11650
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Hitachi G13SS
    Шлифовальная машина Hitachi G13SS
    Шлифовальная машина Hitachi G13SS
    Шлифовальная машина Hitachi G13SS
    Шлифовальная машина Hitachi G13SS
      Шлифовальная машина Hitachi G13SS
      Шлифовальная машина Hitachi G13SS
      Шлифовальная машина Hitachi G13SS
      Шлифовальная машина Hitachi G13SS
      Шлифовальная машина Hitachi G13SS

      Шлифовальная машина Hitachi G13SS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11650
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Hitachi G13SS применяется в строительстве и ремонтных работах для шлифования, полирования и резки конструкций из различных материалов. Инструмент снабжен двигателем мощностью 580 Вт. Максимальная скорость вращения 10000 об/мин. Замена угольных щеток производится без применения дополнительных инструментов. С шлифмашиной удобно работать как с правой, так и с левой стороны.

        Преимущества

        • Удобство работы. Угловую шлифмашину Hitachi G13SS удобно использовать как с левой, так и с правой стороны - она имеет дополнительную рукоятку, которую можно устанавливать в двух положениях
        • Меньше усталости. Корпус инструмента, перетекающий в удобную рукоятку, обеспечивает надежный обхват и низкую утомляемость, а органы управления расположены весьма компактно
        • Безопасность использования. Защитный кожух предохраняет инструмент от попадания абразивной пыли, а также повышает безопасность пользователя
        • Дизайн инструмента создан для лучшего охлаждения двигателя
        • Простая и удобная замена щеток благодаря пластиковым винтам, вынесенным на корпус
        • Вес инструмента позволяет с легкостью производить резку или шлифовку, как над головой, так и в стесненных условиях
        • Защита от перегрузки