Шлифовальная машина Hitachi G13SS

Преимущества

Удобство работы. Угловую шлифмашину Hitachi G13SS удобно использовать как с левой, так и с правой стороны - она имеет дополнительную рукоятку, которую можно устанавливать в двух положениях

Меньше усталости. Корпус инструмента, перетекающий в удобную рукоятку, обеспечивает надежный обхват и низкую утомляемость, а органы управления расположены весьма компактно

Безопасность использования. Защитный кожух предохраняет инструмент от попадания абразивной пыли, а также повышает безопасность пользователя

Дизайн инструмента создан для лучшего охлаждения двигателя

Простая и удобная замена щеток благодаря пластиковым винтам, вынесенным на корпус

Вес инструмента позволяет с легкостью производить резку или шлифовку, как над головой, так и в стесненных условиях

Защита от перегрузки

Угловая шлифмашина Hitachi G13SS применяется в строительстве и ремонтных работах для шлифования, полирования и резки конструкций из различных материалов. Инструмент снабжен двигателем мощностью 580 Вт. Максимальная скорость вращения 10000 об/мин. Замена угольных щеток производится без применения дополнительных инструментов. С шлифмашиной удобно работать как с правой, так и с левой стороны.