Шлифовальная машина Hitachi G13SS
Арт. Х11650
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Hitachi G13SS применяется в строительстве и ремонтных работах для шлифования, полирования и резки конструкций из различных материалов. Инструмент снабжен двигателем мощностью 580 Вт. Максимальная скорость вращения 10000 об/мин. Замена угольных щеток производится без применения дополнительных инструментов. С шлифмашиной удобно работать как с правой, так и с левой стороны.
Преимущества
- Удобство работы. Угловую шлифмашину Hitachi G13SS удобно использовать как с левой, так и с правой стороны - она имеет дополнительную рукоятку, которую можно устанавливать в двух положениях
- Меньше усталости. Корпус инструмента, перетекающий в удобную рукоятку, обеспечивает надежный обхват и низкую утомляемость, а органы управления расположены весьма компактно
- Безопасность использования. Защитный кожух предохраняет инструмент от попадания абразивной пыли, а также повышает безопасность пользователя
- Дизайн инструмента создан для лучшего охлаждения двигателя
- Простая и удобная замена щеток благодаря пластиковым винтам, вынесенным на корпус
- Вес инструмента позволяет с легкостью производить резку или шлифовку, как над головой, так и в стесненных условиях
- Защита от перегрузки