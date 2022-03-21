Удлинитель для ударных головок 3/4" Jonnesway S03A6E06 (150 мм)

Преимущества

Рассчитан на работу с механическими приводами ударного действия

Выдерживает высокие динамические нагрузки

Удлинитель Jonnesway S03A6E06 используется для наращивания длины торцевых головок. Применяется в местах, где обычной длины торцевой головки не хватает, например, в пазах или других труднодоступных местах.