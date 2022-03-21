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Удлинитель для ударных головок 3/4" Jonnesway S03A6E06 (150 мм)
5.0
2
1 200 ₽
Удлинители для торцевых головок
    Удлинитель для ударных головок 3/4" Jonnesway S03A6E06 (150 мм)
    Арт. Х1302710147
    5.0
    2
    Удлинитель для ударных головок 3/4" Jonnesway S03A6E06 (150 мм)

      Удлинитель для ударных головок 3/4" Jonnesway S03A6E06 (150 мм)

      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710147
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		150
      Материал
      		CrMo
      Все характеристики
      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель Jonnesway S03A6E06 используется для наращивания длины торцевых головок. Применяется в местах, где обычной длины торцевой головки не хватает, например, в пазах или других труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Рассчитан на работу с механическими приводами ударного действия
        • Выдерживает высокие динамические нагрузки