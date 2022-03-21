Удлинитель для ударных головок 3/4" Jonnesway S03A6E06 (150 мм)
Арт. Х1302710147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Длина, мм
|150
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Материал
|CrMo
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- Удлинитель Jonnesway S03A6E06 используется для наращивания длины торцевых головок. Применяется в местах, где обычной длины торцевой головки не хватает, например, в пазах или других труднодоступных местах.
Преимущества
- Рассчитан на работу с механическими приводами ударного действия
- Выдерживает высокие динамические нагрузки