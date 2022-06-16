Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Зарядное устройство Вихрь (для ДА-24Л-2К и ДА-24Л-2К-У, с адаптером и стаканом ЗУ24Л1 KPV)
5.0
2
Найти аналог
Зарядные устройства для аккумуляторов
    Зарядное устройство Вихрь (для ДА-24Л-2К и ДА-24Л-2К-У, с адаптером и стаканом ЗУ24Л1 KPV)
    Арт. О00000013618
    5.0
    2
    Зарядное устройство Вихрь (для ДА-24Л-2К и ДА-24Л-2К-У, с адаптером и стаканом ЗУ24Л1 KPV)

      Зарядное устройство Вихрь (для ДА-24Л-2К и ДА-24Л-2К-У, с адаптером и стаканом ЗУ24Л1 KPV)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013618
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для аккумуляторов, В
      		24
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Данное зарядное устройство используется для зарядки съемных аккумуляторов шуруповертов моделей ДА-24Л-2К и ДА-24Л-2К-У. В комплекте идет адаптер с выходным напряжением 24В и само зарядное устройство для аккумулятора. Устройство питается от обычной розетки 220В.

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Мощность