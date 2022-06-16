Зарядное устройство Вихрь (для ДА-24Л-2К и ДА-24Л-2К-У, с адаптером и стаканом ЗУ24Л1 KPV)
Арт. О00000013618
Зарядное устройство Вихрь (для ДА-24Л-2К и ДА-24Л-2К-У, с адаптером и стаканом ЗУ24Л1 KPV)
Арт. О00000013618
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для аккумуляторов, В
|24
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Индикатор заряда аккумулятора
|Да
- Данное зарядное устройство используется для зарядки съемных аккумуляторов шуруповертов моделей ДА-24Л-2К и ДА-24Л-2К-У. В комплекте идет адаптер с выходным напряжением 24В и само зарядное устройство для аккумулятора. Устройство питается от обычной розетки 220В.
Преимущества
- Высокая производительность
- Мощность