Зарядное устройство Вихрь (для ДА-24Л-2К и ДА-24Л-2К-У, с адаптером и стаканом ЗУ24Л1 KPV)

Преимущества

Высокая производительность

Мощность

Данное зарядное устройство используется для зарядки съемных аккумуляторов шуруповертов моделей ДА-24Л-2К и ДА-24Л-2К-У. В комплекте идет адаптер с выходным напряжением 24В и само зарядное устройство для аккумулятора. Устройство питается от обычной розетки 220В.