Преимущества

Функция KickBack Stop - выключение инструмента при заклинивании диска

Плавный пуск - для работы без рывков

Защита от перегрузок

Электронная регулировка - для работы с разными материалами

Длинный сетевой кабель (4 м) - для свободного перемещения по рабочей площадке

Система Constant Electronic поддерживает постоянное число оборотов даже под нагрузкой

Устойчивый к проворачиванию защитный кожух регулируется без помощи инструментов

Дополнительная рукоятки с системой Vibration Control - для надежного удержания и комфортной работы

Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 SL 0.601.7A3.200 работает с бетонными и кирпичными поверхностями, а также режет арматуру и металлические трубы. Безопасная работа обеспечивается благодаря наличию функции защиты от случайного включения и устойчивому к проворачиванию защитному кожуху. Электронная регулировка оборотов позволяет подстраиваться под различные материалы. Пусковую широкую клавишу удобно нажимать даже в перчатках.