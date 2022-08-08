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Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 SL 0.601.7A3.200
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 SL 0.601.7A3.200
    Арт. О00000025846
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 SL 0.601.7A3.200
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 SL 0.601.7A3.200
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 SL 0.601.7A3.200
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 SL 0.601.7A3.200
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 SL 0.601.7A3.200
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 SL 0.601.7A3.200

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 SL 0.601.7A3.200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000025846
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		12000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Быстрозажимная гайка SDS
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 SL 0.601.7A3.200  работает с бетонными и кирпичными поверхностями, а также режет арматуру и металлические трубы. Безопасная работа обеспечивается благодаря наличию функции защиты от случайного включения и устойчивому к проворачиванию защитному кожуху. Электронная регулировка оборотов позволяет подстраиваться под различные материалы. Пусковую широкую клавишу удобно нажимать даже в перчатках.

        Преимущества 

        • Функция KickBack Stop - выключение инструмента при заклинивании диска
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Защита от перегрузок
        • Электронная регулировка - для работы с разными материалами
        • Длинный сетевой кабель (4 м) - для свободного перемещения по рабочей площадке
        • Система Constant Electronic поддерживает постоянное число оборотов даже под нагрузкой
        • Устойчивый к проворачиванию защитный кожух регулируется без помощи инструментов
        • Дополнительная рукоятки с системой Vibration Control - для надежного удержания и комфортной работы