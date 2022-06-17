Угловая шлифмашина Bosch X-LOCK GWX 19-125S 0.601.7C8.002
Арт. О00000010349
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Bosch X-LOCK GWX 19-125S 0.601.7C8.002 предназначена для профессиональных работ.
Защитный кожух закрывает пользователя от пыли и искр, которые возникают при резке и шлифовке.
Инструмент во время работы удобно удерживать за дополнительную рукоятку. Управление становится уверенным, а обработка более тщательной.
Преимущества
- Быстрая смена оснастки без ключа и гайки - благодаря системе X-LOCK
- Электронная система стабилизации поддерживает постоянную частоту вращения даже под нагрузкой
- У Bosch GWX 19-125 S 06017C8002 мощный двигатель с электронной системой стабилизации - для максимально эффективной работы
- Кожух уберегает оператора от искр и пыли
- Двухпозиционная боковая рукоятка - для комфортной работы
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- KickBack Control и рукоятка Vibration Control обеспечивают повышенную защиту пользователя