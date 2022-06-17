Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина Bosch X-LOCK GWX 19-125S 0.601.7C8.002
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch X-LOCK GWX 19-125S 0.601.7C8.002
    Арт. О00000010349
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Bosch X-LOCK GWX 19-125S 0.601.7C8.002

      Угловая шлифмашина Bosch X-LOCK GWX 19-125S 0.601.7C8.002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000010349
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch X-LOCK GWX 19-125S 0.601.7C8.002 предназначена для профессиональных работ.
        Защитный кожух закрывает пользователя от пыли и искр, которые возникают при резке и шлифовке.
        Инструмент во время работы удобно удерживать за дополнительную рукоятку. Управление становится уверенным, а обработка более тщательной.

        Преимущества

        • Быстрая смена оснастки без ключа и гайки - благодаря системе X-LOCK
        • Электронная система стабилизации поддерживает постоянную частоту вращения даже под нагрузкой
        • У Bosch GWX 19-125 S 06017C8002 мощный двигатель с электронной системой стабилизации - для максимально эффективной работы
        • Кожух уберегает оператора от искр и пыли
        • Двухпозиционная боковая рукоятка - для комфортной работы
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • KickBack Control и рукоятка Vibration Control обеспечивают повышенную защиту пользователя