Преимущества

Быстрая смена оснастки без ключа и гайки - благодаря системе X-LOCK

Электронная система стабилизации поддерживает постоянную частоту вращения даже под нагрузкой

У Bosch GWX 19-125 S 06017C8002 мощный двигатель с электронной системой стабилизации - для максимально эффективной работы

Кожух уберегает оператора от искр и пыли

Двухпозиционная боковая рукоятка - для комфортной работы

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

KickBack Control и рукоятка Vibration Control обеспечивают повышенную защиту пользователя

Угловая шлифмашина Bosch X-LOCK GWX 19-125S 0.601.7C8.002 предназначена для профессиональных работ.Защитный кожух закрывает пользователя от пыли и искр, которые возникают при резке и шлифовке.Инструмент во время работы удобно удерживать за дополнительную рукоятку. Управление становится уверенным, а обработка более тщательной.