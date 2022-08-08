Преимущества

Кодирование и предохранение от осевого смещения кожуха

Быстрая регулировка защитного кожуха с фиксацией

Функция фиксации шпинделя для замены принадлежностей

Инструмент имеет долгий срок службы благодаря бронированной обмотке

Выключатель с блокировкой от случайного пуска

Угловая шлифмашина Bosch GWS 850 CE 0.601.378.792 применяется на профессиональном уровне в строительстве и ремонтных работах, предназначена для шлифования, зачистки и резания металлических конструкций. Инструмент имеет такие функции как электронная регулировка оборотов, фиксация шпинделя. Есть система плавного пуска. Угольные щетки и диски меняются быстро и легко, не создавая простоев в работе