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Угловая шлифмашина Bosch GWS 850 CE 0.601.378.792
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 850 CE 0.601.378.792
    Арт. Х12725328
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 850 CE 0.601.378.792
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 850 CE 0.601.378.792
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 850 CE 0.601.378.792
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 850 CE 0.601.378.792
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 850 CE 0.601.378.792
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 850 CE 0.601.378.792
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 850 CE 0.601.378.792
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 850 CE 0.601.378.792

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 850 CE 0.601.378.792

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725328
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Быстрозажимная гайка SDS
      		Нет
      Наличие виброручки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 850 CE 0.601.378.792 применяется на профессиональном уровне в строительстве и ремонтных работах, предназначена для шлифования, зачистки и резания металлических конструкций. Инструмент имеет такие функции как электронная регулировка оборотов, фиксация шпинделя. Есть система плавного пуска. Угольные щетки и диски меняются быстро и легко, не создавая простоев в работе

        Преимущества

        • Кодирование и предохранение от осевого смещения кожуха
        • Быстрая регулировка защитного кожуха с фиксацией
        • Функция фиксации шпинделя для замены принадлежностей
        • Инструмент имеет долгий срок службы благодаря бронированной обмотке
        • Выключатель с блокировкой от случайного пуска