Угловая шлифмашина Bosch GWS 850 CE 0.601.378.792
Арт. Х12725328
Характеристики
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Производитель
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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Быстрозажимная гайка SDS
|Нет
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Наличие виброручки
|Нет
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 850 CE 0.601.378.792 применяется на профессиональном уровне в строительстве и ремонтных работах, предназначена для шлифования, зачистки и резания металлических конструкций. Инструмент имеет такие функции как электронная регулировка оборотов, фиксация шпинделя. Есть система плавного пуска. Угольные щетки и диски меняются быстро и легко, не создавая простоев в работе
Преимущества
- Кодирование и предохранение от осевого смещения кожуха
- Быстрая регулировка защитного кожуха с фиксацией
- Функция фиксации шпинделя для замены принадлежностей
- Инструмент имеет долгий срок службы благодаря бронированной обмотке
- Выключатель с блокировкой от случайного пуска