Шлифмашина угловая Bosch GWS 15-125 CI 0.601.795.002

Преимущества

Надежный хват. Резиновые накладки на корпусе предохраняют углошлифмашину Bosch GWS 15-125 CI 0.601.795.002 от случайного выскальзывания из рук пользователя

Удобное использование. Прорезиненная рукоятка закрепляется с двух сторон, имеет большую область обхвата и оснащена системой гашения вибрации

Быстрая смена оснастки. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и надежную смену шлифовального круга, исключая получение случайных травм

Безопасность. Защитный кожух уменьшает уровень случайного травматизма даже при полном разрушении шлифовального диска

Мощный двигатель (1500 Вт) увеличивает производительность

Охлаждение мотора, защита от перегрузок и долговечные угольные щетки увеличивают срок службы

Защита от непреднамеренного включения для повышения безопасности

Защитный кожух устойчив к проворачиванию

Система гашения вибрации для удобного использования

Безопасный пуск с ограничением пускового тока

Постоянное количество оборотов даже под нагрузкой

Отключение двигателя при блокировке двигателя

Минимальный уровень шума

Небольшой вес - 2.4 кг

Углошлифмашина Bosch GWS 15-125 CI 0.601.795.002 предназначен для работы с бетонными и металлическими конструкциями. Прочный пластиковый корпус, с резиновыми накладками и металлической защитой редуктора, гарантирует высокую устойчивость к механическим и термическим взаимодействиям. Инструмент оснащен мощным двигателем на 1500 Вт с высокой частотой оборотов - 11500 об/мин.