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Шлифмашина угловая Bosch GWS 15-125 CI 0.601.795.002
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 15-125 CI 0.601.795.002
    Арт. Х12725315
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 15-125 CI 0.601.795.002

      Шлифмашина угловая Bosch GWS 15-125 CI 0.601.795.002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725315
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Углошлифмашина Bosch GWS 15-125 CI 0.601.795.002 предназначен для работы с бетонными и металлическими конструкциями. Прочный пластиковый корпус, с резиновыми накладками и металлической защитой редуктора, гарантирует высокую устойчивость к механическим и термическим взаимодействиям. Инструмент оснащен мощным двигателем на 1500 Вт с высокой частотой оборотов - 11500 об/мин.

        Преимущества

        • Надежный хват. Резиновые накладки на корпусе предохраняют углошлифмашину Bosch GWS 15-125 CI 0.601.795.002 от случайного выскальзывания из рук пользователя
        • Удобное использование. Прорезиненная рукоятка закрепляется с двух сторон, имеет большую область обхвата и оснащена системой гашения вибрации
        • Быстрая смена оснастки. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и надежную смену шлифовального круга, исключая получение случайных травм
        • Безопасность. Защитный кожух уменьшает уровень случайного травматизма даже при полном разрушении шлифовального диска
        • Мощный двигатель (1500 Вт) увеличивает производительность
        • Охлаждение мотора, защита от перегрузок и долговечные угольные щетки увеличивают срок службы
        • Защита от непреднамеренного включения для повышения безопасности
        • Защитный кожух устойчив к проворачиванию
        • Система гашения вибрации для удобного использования
        • Безопасный пуск с ограничением пускового тока
        • Постоянное количество оборотов даже под нагрузкой
        • Отключение двигателя при блокировке двигателя
        • Минимальный уровень шума
        • Небольшой вес - 2.4 кг