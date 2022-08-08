Шлифмашина угловая Bosch GWS 15-125 CI 0.601.795.002
Арт. Х12725315
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Углошлифмашина Bosch GWS 15-125 CI 0.601.795.002 предназначен для работы с бетонными и металлическими конструкциями. Прочный пластиковый корпус, с резиновыми накладками и металлической защитой редуктора, гарантирует высокую устойчивость к механическим и термическим взаимодействиям. Инструмент оснащен мощным двигателем на 1500 Вт с высокой частотой оборотов - 11500 об/мин.
Преимущества
- Надежный хват. Резиновые накладки на корпусе предохраняют углошлифмашину Bosch GWS 15-125 CI 0.601.795.002 от случайного выскальзывания из рук пользователя
- Удобное использование. Прорезиненная рукоятка закрепляется с двух сторон, имеет большую область обхвата и оснащена системой гашения вибрации
- Быстрая смена оснастки. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и надежную смену шлифовального круга, исключая получение случайных травм
- Безопасность. Защитный кожух уменьшает уровень случайного травматизма даже при полном разрушении шлифовального диска
- Мощный двигатель (1500 Вт) увеличивает производительность
- Охлаждение мотора, защита от перегрузок и долговечные угольные щетки увеличивают срок службы
- Защита от непреднамеренного включения для повышения безопасности
- Защитный кожух устойчив к проворачиванию
- Система гашения вибрации для удобного использования
- Безопасный пуск с ограничением пускового тока
- Постоянное количество оборотов даже под нагрузкой
- Отключение двигателя при блокировке двигателя
- Минимальный уровень шума
- Небольшой вес - 2.4 кг