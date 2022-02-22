Бур Bosch 1.618.596.265, SDS-Plus, 10x150/215 мм
Арт. 9016291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|215x10
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Количество предметов, шт
|1
Преимущества
- Качество сверла подтверждает отметка о прохождении теста комиссии ассоциации по сверлам по бетону PGM, что гарантирует соответствие жестким допускам, точности сверления и надежности установки крепежных деталей
- Твердосплавный наконечник с пазами для ровной работы без заклинивания
- Центрирующий наконечник Activeteq ведет сверло для легкого начала сверления без заклинивания и увода
- Технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе и нагрузку на пользователя