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Бур Bosch 2.608.833.799 SDS Plus-5X, 10x150/210 мм
4.0
1
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Буры SDS-Plus
    Бур Bosch 2.608.833.799 SDS Plus-5X, 10x150/210 мм
    Арт. X11931708
    4.0
    1
    Бур Bosch 2.608.833.799 SDS Plus-5X, 10x150/210 мм
    Бур Bosch 2.608.833.799 SDS Plus-5X, 10x150/210 мм
    Бур Bosch 2.608.833.799 SDS Plus-5X, 10x150/210 мм
    Бур Bosch 2.608.833.799 SDS Plus-5X, 10x150/210 мм
    Бур Bosch 2.608.833.799 SDS Plus-5X, 10x150/210 мм
    Бур Bosch 2.608.833.799 SDS Plus-5X, 10x150/210 мм

    Бур Bosch 2.608.833.799 SDS Plus-5X, 10x150/210 мм

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X11931708
    4.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Bosch
    Количество граней
    		4
    Габариты, мм
    		210x10
    Количество предметов, шт
    		1
    Назначение
    		бетон
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Бур BOSCH 2.608.833.799 обеспечивает высокоэффективное сверление железобетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS plus. Широкие, короткие каналы для удаления пыли в 4-спиральной конструкции быстро удаляют пыль, поэтому сверло быстро и с минимальным износом проходит бетон и арматуру.

      Преимущества 

      • Геометрическая форма наконечника с 4 кромками предотвращает заедание и поломку, обеспечивая оптимальные результаты
      • Наконечник с «углом поворота» и 4-канальная конструкция хорошо удаляют пыль для быстрого сверления с пониженным износом
      • Центрирующий наконечник направляет сверло для эффективного сверления отверстий в точности необходимого диаметра