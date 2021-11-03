Бур Bosch 2.608.833.799 SDS Plus-5X, 10x150/210 мм
Арт. X11931708
Характеристики
|
Производитель
|
Количество граней
|4
|
Габариты, мм
|210x10
|
Количество предметов, шт
|1
|
Назначение
|бетон
- Бур BOSCH 2.608.833.799 обеспечивает высокоэффективное сверление железобетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS plus. Широкие, короткие каналы для удаления пыли в 4-спиральной конструкции быстро удаляют пыль, поэтому сверло быстро и с минимальным износом проходит бетон и арматуру.
Преимущества
- Геометрическая форма наконечника с 4 кромками предотвращает заедание и поломку, обеспечивая оптимальные результаты
- Наконечник с «углом поворота» и 4-канальная конструкция хорошо удаляют пыль для быстрого сверления с пониженным износом
- Центрирующий наконечник направляет сверло для эффективного сверления отверстий в точности необходимого диаметра