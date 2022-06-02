Бур Bosch 2.608.833.777 SDS-Plus-5X, 6x50/110 мм

Бур BOSCH 2.608.833.777 обеспечивает высокоэффективное сверление железобетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS plus. Широкие, короткие каналы для удаления пыли в 4-спиральной конструкции быстро удаляют пыль, поэтому сверло быстро и с минимальным износом проходит бетон и арматуру.



Преимущества