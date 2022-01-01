Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бур DeWalt DT 9814 SDS+ 6*110мм
Найти аналог
Буры SDS-Plus
    Бур DeWalt DT 9814 SDS+ 6*110мм
    Арт. X190820

      Бур DeWalt DT 9814 SDS+ 6*110мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190820

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      По армированному бетону
      		Нет
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор буров Extreme2 DeWalt DT 9814 используется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS+.

        Преимущества

        • Данные буры имеют закаленный сердечник, что делает их очень прочными, а особая геометрия режущих кромок обеспечивает быстрое сверление
        • Такая оснастка идеально подходит для работы по бетону, кирпичу, камню
        • Благодаря специальным канавкам продукты бурения быстро и эффективно удаляются