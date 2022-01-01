Бур DeWalt DT 9814 SDS+ 6*110мм
Арт. X190820
Характеристики
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Производитель
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По армированному бетону
|Нет
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
- Набор буров Extreme2 DeWalt DT 9814 используется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS+.
Преимущества
- Данные буры имеют закаленный сердечник, что делает их очень прочными, а особая геометрия режущих кромок обеспечивает быстрое сверление
- Такая оснастка идеально подходит для работы по бетону, кирпичу, камню
- Благодаря специальным канавкам продукты бурения быстро и эффективно удаляются