Бур по бетону DeWalt Extreme2 DT9542-QZ, SDS+
Арт. О00000023418
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|260x10
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Количество предметов, шт
|1
- Бур Extreme2 DeWalt DT 9542 используется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS+.
Преимущества
- Данные буры имеют закаленный сердечник, что делает их очень прочными, а особая геометрия режущих кромок обеспечивает быстрое сверление. Такая оснастка идеально подходит для работы по бетону, кирпичу, камню
- Благодаря специальным канавкам продукты бурения быстро и эффективно удаляются
- Надежность и долгий срок службы обусловлены прочными карбидными напайками