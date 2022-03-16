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Бур Энкор 10912 SDS-Plus, 5x210x150 мм, усиленный
5.0
2
94 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Энкор 10912 SDS-Plus, 5x210x150 мм, усиленный
    Арт. Х1513750
    5.0
    2
    Бур Энкор 10912 SDS-Plus, 5x210x150 мм, усиленный
    Бур Энкор 10912 SDS-Plus, 5x210x150 мм, усиленный
    Бур Энкор 10912 SDS-Plus, 5x210x150 мм, усиленный
      Бур Энкор 10912 SDS-Plus, 5x210x150 мм, усиленный
      Бур Энкор 10912 SDS-Plus, 5x210x150 мм, усиленный
      Бур Энкор 10912 SDS-Plus, 5x210x150 мм, усиленный

      Бур Энкор 10912 SDS-Plus, 5x210x150 мм, усиленный

      94 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1513750
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		210x5
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      94 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур ЭНКОР 10912 предназначен для перфораторов с патроном SDS-Plus. Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной. Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней.

        Преимущества

        • Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью
        • Трение при работе данной оснасткой минимально, поэтому срок службы весьма продолжителен