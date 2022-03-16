Бур Энкор 10912 SDS-Plus, 5x210x150 мм, усиленный

Преимущества

Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью

Трение при работе данной оснасткой минимально, поэтому срок службы весьма продолжителен

Бур ЭНКОР 10912 предназначен для перфораторов с патроном SDS-Plus. Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной. Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней.