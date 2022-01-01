Бур ЭНКОР 10902 (SDS-Plus, 6х110/50 мм, усиленный)
Арт. Х1513752
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Упаковка
|упаковка с подвесом
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Устройство
|S4L
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По армированному бетону
|Да
Описание товара:
Бур ЭНКОР 10902 предназначен для перфораторов с патроном SDS-Plus. Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной. Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней.
Преимущества и особенности:
- Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью;
- Трение при работе данной оснасткой минимально, поэтому срок службы весьма продолжителен.
Комплектация:
- Бур ЭНКОР 10902 – 1 шт.