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Бур ЭНКОР 10947 (SDS-Plus, 14х350х410 мм, усиленный)
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Буры SDS-Plus
    Бур ЭНКОР 10947 (SDS-Plus, 14х350х410 мм, усиленный)
    Арт. 9016589346
    Бур ЭНКОР 10947 (SDS-Plus, 14х350х410 мм, усиленный)

      Бур ЭНКОР 10947 (SDS-Plus, 14х350х410 мм, усиленный)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589346

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Габариты, мм
      		14x350x410
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		камень
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Бур Энкор 10947 предназначен для перфораторов с патроном SDS-plus.

        Особенности и преимущества:

        • Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью.
        • Трение при работе данной оснасткой минимально, поэтому срок службы весьма продолжителен.
        • Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной.
        • Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней.