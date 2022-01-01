Бур ЭНКОР 10947 (SDS-Plus, 14х350х410 мм, усиленный)
Арт. 9016589346
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|14x350x410
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|камень
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Упаковка
|упаковка с подвесом
Описание товара:Бур Энкор 10947 предназначен для перфораторов с патроном SDS-plus.
Особенности и преимущества:
- Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью.
- Трение при работе данной оснасткой минимально, поэтому срок службы весьма продолжителен.
- Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной.
- Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней.