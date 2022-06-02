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Бур Гранит 426450 26x450/400 мм, SDS-Plus
5.0
2
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Буры SDS-Plus
    Бур Гранит 426450 26x450/400 мм, SDS-Plus
    Арт. 9016589549
    5.0
    2
    Бур Гранит 426450 26x450/400 мм, SDS-Plus
    Бур Гранит 426450 26x450/400 мм, SDS-Plus
      Бур Гранит 426450 26x450/400 мм, SDS-Plus
      Бур Гранит 426450 26x450/400 мм, SDS-Plus

      Бур Гранит 426450 26x450/400 мм, SDS-Plus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589549
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Количество граней
      		4
      Габариты, мм
      		450x26
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур ГРАНИТ 426450 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления глухих и сквозных отверстий в каменной кладке, бетоне и железобетоне.

        Преимущества 

        • Форма наконечника с 4 кромками предотвращает заклинивание и поломку, обеспечивая высокие результаты
        • Наконечник с углом поворота и 4-канальная конструкция обеспечивают повышенное удаление пыли и шлама для быстрого бурения с пониженным износом