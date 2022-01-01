Бур Makita P-02696 (SDS-4Plus, 20х450/400 мм)
Арт. Х1501532
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон
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Упаковка
|упаковка с подвесом
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Устройство
|SDS-4Plus
Описание товара:
Бур Makita P-02696 предназначен для перфораторов с патроном SDS-plus. Бур оснащен двумя твердосплавными режущими кромками. 4 пылеотводящие спирали обеспечивают оптимальный отвод отходов и готовое чистое отверстие. Особая геометрия спиралей снижает вибрацию. Специальная форма наконечника точно центрирует и направляет бур при работе.
Преимущества и особенности:
- 4х-канавочная спираль;
- Сниженная вибрация;
- Точное сверление;
- Быстрое сверление;
- Оптимальный отвод отходов;
- Продолжительный срок службы.
Комплектация:
- Бур Makita P-02696 – 1 шт.