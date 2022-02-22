Бур Makita P-77936, SDS-Max, 25x800/920 мм
Арт. Х1501577139
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|25x800x920
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Количество предметов, шт
|1
- Бур Makita P-77936 предназначен для интенсивных работ с натуральным камнем твердых пород, армированным или усиленным бетоном. Четыре режущие кромки. Формируют высокоточные отверстия, имеют увеличенный срок службы. Подходит для использования с перфораторами SDS-Max
Преимущества
- Для интенсивных работ
- Формируют высокоточные отверстия
- Увеличенный срок службы
- 4 режущих кромки
- Кромки из высокопрочного твердого сплава
- Центрирующее острие под углом 130°
- Высокая точность засверливания
- Маркер износа
- Специальная геометрия
- Высокая надежность