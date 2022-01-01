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Бур Makita (SDS-Plus, 14х550х600 мм) P-30704
Найти аналог
Буры SDS-Plus
    Бур Makita (SDS-Plus, 14х550х600 мм) P-30704
    Арт. 9016589384
    Бур Makita (SDS-Plus, 14х550х600 мм) P-30704

      Бур Makita (SDS-Plus, 14х550х600 мм) P-30704

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589384

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Габариты, мм
      		660x36x14 в упаковке
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		гранит
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Бур Makita P-30704 применяется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS+.

        Особенности и преимущества:

        • Благодаря двум твердосплавным, равномерно функционирующим режущим кромкам оснастка легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность.
        • Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте. Бур имеет четыре пылеотводящие спирали.
        • В случае поломки оснастки её необходимо заменить, чтобы не перегрузить оборудование и продлить срок его службы.