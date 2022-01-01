Бур Makita ZENTRO P-77774 (SDS-max, 18х200х340 мм)

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Используется в перфораторах с типом крепления SDS-max.

Широкие двойные спиралевидные канавки позволяют быстро и своевременно отводить шлак из рабочей зоны.

Данная оснастка оснащена 4-мя режущими кромками.

Сплав, из которого произведен бур, и особая геометрия режущей части позволяют считать его одним из самых надежных буров.

Бур Makita ZENTRO P-77774 предназначен для интенсивных работ с натуральным камнем твердых пород, армированным или усиленным бетоном. Формирует высокоточные отверстия, имеет увеличенный срок службы.