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Бур Makita ZENTRO P-77774 (SDS-max, 18х200х340 мм)
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Буры SDS-Max
    Бур Makita ZENTRO P-77774 (SDS-max, 18х200х340 мм)
    Арт. Х1501577157
    Бур Makita ZENTRO P-77774 (SDS-max, 18х200х340 мм)

      Бур Makita ZENTRO P-77774 (SDS-max, 18х200х340 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501577157

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Габариты, мм
      		18x200x340
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон
      Устройство
      		Quadro-X
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Бур Makita ZENTRO P-77774 предназначен для интенсивных работ с натуральным камнем твердых пород, армированным или усиленным бетоном. Формирует высокоточные отверстия, имеет увеличенный срок службы.

        Особенности и преимущества:

        • Используется в перфораторах с типом крепления SDS-max.
        • Широкие двойные спиралевидные канавки позволяют быстро и своевременно отводить шлак из рабочей зоны.
        • Данная оснастка оснащена 4-мя режущими кромками.
        • Сплав, из которого произведен бур, и особая геометрия режущей части позволяют считать его одним из самых надежных буров. 