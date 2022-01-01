Бур Makita ZENTRO P-77774 (SDS-max, 18х200х340 мм)
Арт. Х1501577157
Характеристики
|
Производитель
|
Габариты, мм
|18x200x340
|
Количество предметов, шт
|1
|
Назначение
|бетон
|
Устройство
|Quadro-X
Описание товара:Бур Makita ZENTRO P-77774 предназначен для интенсивных работ с натуральным камнем твердых пород, армированным или усиленным бетоном. Формирует высокоточные отверстия, имеет увеличенный срок службы.
Особенности и преимущества:
- Используется в перфораторах с типом крепления SDS-max.
- Широкие двойные спиралевидные канавки позволяют быстро и своевременно отводить шлак из рабочей зоны.
- Данная оснастка оснащена 4-мя режущими кромками.
- Сплав, из которого произведен бур, и особая геометрия режущей части позволяют считать его одним из самых надежных буров.