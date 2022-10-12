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Бур Stanley STA54272-QZ SDS-Plus, 14x450/400 мм
5.0
3
Найти аналог
Буры SDS-Plus
    Бур Stanley STA54272-QZ SDS-Plus, 14x450/400 мм
    Арт. 9016589463
    5.0
    3
    Бур Stanley STA54272-QZ SDS-Plus, 14x450/400 мм
    Бур Stanley STA54272-QZ SDS-Plus, 14x450/400 мм
    Бур Stanley STA54272-QZ SDS-Plus, 14x450/400 мм
    Бур Stanley STA54272-QZ SDS-Plus, 14x450/400 мм

    Бур Stanley STA54272-QZ SDS-Plus, 14x450/400 мм

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. 9016589463
    5.0
    3

    Характеристики

    Производитель
    		Stanley
    Количество граней
    		2
    Габариты, мм
    		450x14
    Количество предметов, шт
    		1
    Назначение
    		бетон
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Бур STANLEY STA54272-QZ подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Plus и предназначен для работ по армированному и неармированному бетону, кирпичной кладке, натуральному и искусственному камню.

      Преимущества

      • Спираль с отводящими канавками для наилучшей скорости проходки благодаря одновременному отводу шлама по канавкам и оптимального перенесения ударной энергии
      • Дизайн режущей головки с углом 140° позволяет проводить еще более точное сверление при повышенной износостойкости и продолжительности срока службы
      • Усиленный ствол из закаленной стали увеличивает максимальную нагрузку и повышает предел прочности