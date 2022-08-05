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Аккумуляторный перфоратор Crown CT28001HX-4 BMC, 20 В, 4Ач*2, 2.3 Дж, кейс
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор Crown CT28001HX-4 BMC, 20 В, 4Ач*2, 2.3 Дж, кейс
    Арт. О00000031133
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор Crown CT28001HX-4 BMC, 20 В, 4Ач*2, 2.3 Дж, кейс

      Аккумуляторный перфоратор Crown CT28001HX-4 BMC, 20 В, 4Ач*2, 2.3 Дж, кейс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031133
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Crown
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор CROWN CT28001HX-4 BMC функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Также имеет дополнительный режим поворота долота. Источником питания является литий-ионный аккумулятор. Плавный пуск уменьшает нагрузку на двигатель и включает инструмент без рывков и отдачи. Тормоз выбега останавливает шпиндель инструмента в течение 2 секунд после выключения. Бесступенчатая регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный рабочий режим - в зависимости от особенностей материала.

        Преимущества

        • LED-подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации инструмента в темных местах
        • Бесщеточный двигатель обеспечивает надежность и долгий срок службы, практически не нуждается в обслуживании
        • Стабилизация скорости вращения даже под нагрузкой
        • Перфоратор автоматически отключается при перегреве и перегрузке
        • Патрон sds-plus для быстрой замены оснастки вручную
        • Система защиты от вибрации уменьшает ее негативное воздействие на оператора
        • Предохранительная муфта защищает инструмент от перегрузки и выхода из строя при заклинивании оснастки
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки CROWN CT28001HX-4 BMC