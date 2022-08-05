Аккумуляторный перфоратор Crown CT28001HX-4 BMC, 20 В, 4Ач*2, 2.3 Дж, кейс

Преимущества

LED-подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации инструмента в темных местах



Бесщеточный двигатель обеспечивает надежность и долгий срок службы, практически не нуждается в обслуживании



Стабилизация скорости вращения даже под нагрузкой

Перфоратор автоматически отключается при перегреве и перегрузке

Патрон sds-plus для быстрой замены оснастки вручную

Система защиты от вибрации уменьшает ее негативное воздействие на оператора

Предохранительная муфта защищает инструмент от перегрузки и выхода из строя при заклинивании оснастки

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Кейс для удобства хранения и транспортировки CROWN CT28001HX-4 BMC

Аккумуляторный перфоратор CROWN CT28001HX-4 BMC функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Также имеет дополнительный режим поворота долота. Источником питания является литий-ионный аккумулятор. Плавный пуск уменьшает нагрузку на двигатель и включает инструмент без рывков и отдачи. Тормоз выбега останавливает шпиндель инструмента в течение 2 секунд после выключения. Бесступенчатая регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный рабочий режим - в зависимости от особенностей материала.