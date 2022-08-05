Аккумуляторный перфоратор Crown CT28001HX-4 BMC, 20 В, 4Ач*2, 2.3 Дж, кейс
Арт. О00000031133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1400
- Аккумуляторный перфоратор CROWN CT28001HX-4 BMC функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Также имеет дополнительный режим поворота долота. Источником питания является литий-ионный аккумулятор. Плавный пуск уменьшает нагрузку на двигатель и включает инструмент без рывков и отдачи. Тормоз выбега останавливает шпиндель инструмента в течение 2 секунд после выключения. Бесступенчатая регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный рабочий режим - в зависимости от особенностей материала.
Преимущества
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LED-подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации инструмента в темных местах
- Бесщеточный двигатель обеспечивает надежность и долгий срок службы, практически не нуждается в обслуживании
- Стабилизация скорости вращения даже под нагрузкой
- Перфоратор автоматически отключается при перегреве и перегрузке
- Патрон sds-plus для быстрой замены оснастки вручную
- Система защиты от вибрации уменьшает ее негативное воздействие на оператора
- Предохранительная муфта защищает инструмент от перегрузки и выхода из строя при заклинивании оснастки
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Кейс для удобства хранения и транспортировки CROWN CT28001HX-4 BMC
- LED-подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации инструмента в темных местах