Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт

Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Плавный пуск - для работы без рывков

Защита двигателя от абразивной пыли - для долгого срока службы

Двухпозиционная дополнительная рукоятка

Кожух - для защиты от пыли и искр





Угловая шлифмашина Dewalt DWE492SD10 применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню. Блокировка шпинделя служит для простой и безопасной смены шлифкругов. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора.