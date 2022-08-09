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Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт
    Арт. О00000001872
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт
    Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт
    Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт
    Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт
    Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт
    Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт
    Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт
    Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт
      Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт
      Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт
      Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт
      Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт
      Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт
      Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт
      Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт
      Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт

      Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000001872
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Быстрозажимная гайка SDS
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Dewalt DWE492SD10 применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню. Блокировка шпинделя служит для простой и безопасной смены шлифкругов. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Защита двигателя от абразивной пыли - для долгого срока службы 
        • Двухпозиционная дополнительная рукоятка
        • Кожух - для защиты от пыли и искр