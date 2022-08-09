Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE492SD10, 2200 Вт
Арт. О00000001872
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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Быстрозажимная гайка SDS
|Нет
- Угловая шлифмашина Dewalt DWE492SD10 применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню. Блокировка шпинделя служит для простой и безопасной смены шлифкругов. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Защита двигателя от абразивной пыли - для долгого срока службы
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка
- Кожух - для защиты от пыли и искр