Диск пильный Атака 190*48*20 тонкий +
Арт. 9010243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск пильный тонкий профи АТАКА 8078690 предназначен для продольного и поперечного реза ценных пород древесины.
Преимущества
- Зубья усилены твердосплавными пластинами, что увеличивает производительность и срок службы диска
- Зубья отшлифованы и автоматически заточены с трех сторон, что обеспечивает их правильную геометрию
- Зубья значительно увеличивают скорость работы