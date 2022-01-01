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Диск пильный Атака 190*48*20 тонкий +
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Пильные диски по дереву
    Диск пильный Атака 190*48*20 тонкий +
    Арт. 9010243
    Диск пильный Атака 190*48*20 тонкий +

      Диск пильный Атака 190*48*20 тонкий +

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010243

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный тонкий профи АТАКА 8078690 предназначен для продольного и поперечного реза ценных пород древесины.

        Преимущества

        • Зубья усилены твердосплавными пластинами, что увеличивает производительность и срок службы диска
        • Зубья отшлифованы и автоматически заточены с трех сторон, что обеспечивает их правильную геометрию
        • Зубья значительно увеличивают скорость работы