Диск пильный EDGE by Patriot 200*48*32/30/20/16 дерево 810010008
Арт. 9010202402
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск пильный EDGE by PATRIOT 810010008 предназначен для циркулярной пилы. Используется для распила изделий из древесины.
Преимущества
- Зубья оснастки оснащены твердосплавными напайками и имеют специальную заточку для качественной распиловки заготовок
- В комплекте переходные кольца с посадочными отверстиями 30 мм, 20 мм и 16 мм