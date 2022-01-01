Диск пильный EDGE by Patriot 200*24*32/30/20/16 дерево 810010007

Преимущества

Зубья оснастки оснащены твердосплавными напайками и имеют специальную заточку для быстрой распиловки заготовок

В комплекте переходные кольца с посадочными отверстиями 30 мм, 20 мм и 16 мм

Диск пильный EDGE by PATRIOT 810010007 предназначен для циркулярной пилы. Используется для распила изделий из древесины.