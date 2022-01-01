Диск пильный Patriot EDGE 165*24*30/20 дерево 810010004

Преимущества

Зубья оснастки оснащены твердосплавными напайками и имеют специальную заточку для быстрой распиловки заготовок

В комплекте переходное кольцо с посадочным отверстием 20 мм

Диск пильный EDGE by PATRIOT 810010004 предназначен для циркулярной пилы. Используется для распила изделий из древесины.