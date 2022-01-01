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Диск пильный Patriot EDGE 190*48*30/20/16 дерево 810010006
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Пильные диски по дереву
    Диск пильный Patriot EDGE 190*48*30/20/16 дерево 810010006
    Арт. 9010202400
    Диск пильный Patriot EDGE 190*48*30/20/16 дерево 810010006
    Диск пильный Patriot EDGE 190*48*30/20/16 дерево 810010006
      Диск пильный Patriot EDGE 190*48*30/20/16 дерево 810010006
      Диск пильный Patriot EDGE 190*48*30/20/16 дерево 810010006

      Диск пильный Patriot EDGE 190*48*30/20/16 дерево 810010006

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202400

      Характеристики

      Производитель
      		EDGE by Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный EDGE by PATRIOT 810010006 предназначен для циркулярной пилы. Используется для распила изделий из древесины. Зубья оснастки оснащены твердосплавными напайками и имеют специальную заточку для качественной распиловки заготовок. В комплекте переходные кольца с посадочными отверстиями 20 мм и 16 мм.