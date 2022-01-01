Диск пильный Patriot EDGE 190*48*30/20/16 дерево 810010006

Диск пильный EDGE by PATRIOT 810010006 предназначен для циркулярной пилы. Используется для распила изделий из древесины. Зубья оснастки оснащены твердосплавными напайками и имеют специальную заточку для качественной распиловки заготовок. В комплекте переходные кольца с посадочными отверстиями 20 мм и 16 мм.