Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC743KB

Преимущества

Малый вес

Металлические шестеренки редуктора

Электронный тормоз двигателя

Подсветка рабочей зоны

Электронная регулировка числа оборотов

Комплектуется двумя аккумуляторами для работы без простоев

Аккумуляторная дрель DeWalt DC 743 KB - профессиональный инструмент для интенсивного применения. Выделяется небольшим весом и малогабаритным корпусом. Шестеренки редуктора изготовлены из высококачественного металла, рассчитаны на длительный срок службы. Предусмотрена электронная регулировка числа оборотов. Функция обратного вращения облегчает извлечение сверла при его заклинивании и позволяет выворачивать крепежные элементы.