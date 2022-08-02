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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC743KB
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC743KB
    Арт. 77777Х106222
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC743KB
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC743KB
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC743KB
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC743KB
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC743KB
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC743KB
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC743KB
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC743KB
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC743KB
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC743KB

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC743KB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х106222
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Макс. крутящий момент, Нм
      		35
      Тип аккумулятора
      		Ni-MH
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		2.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель DeWalt DC 743 KB - профессиональный инструмент для интенсивного применения. Выделяется небольшим весом и малогабаритным корпусом. Шестеренки редуктора изготовлены из высококачественного металла, рассчитаны на длительный срок службы. Предусмотрена электронная регулировка числа оборотов. Функция обратного вращения облегчает извлечение сверла при его заклинивании и позволяет выворачивать крепежные элементы.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Металлические шестеренки редуктора
        • Электронный тормоз двигателя
        • Подсветка рабочей зоны
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Комплектуется двумя аккумуляторами для работы без простоев