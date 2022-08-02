Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC743KB
Арт. 77777Х106222
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Макс. крутящий момент, Нм
|35
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Тип аккумулятора
|Ni-MH
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Емкость аккумулятора, А/ч
|2.6
- Аккумуляторная дрель DeWalt DC 743 KB - профессиональный инструмент для интенсивного применения. Выделяется небольшим весом и малогабаритным корпусом. Шестеренки редуктора изготовлены из высококачественного металла, рассчитаны на длительный срок службы. Предусмотрена электронная регулировка числа оборотов. Функция обратного вращения облегчает извлечение сверла при его заклинивании и позволяет выворачивать крепежные элементы.
Преимущества
- Малый вес
- Металлические шестеренки редуктора
- Электронный тормоз двигателя
- Подсветка рабочей зоны
- Электронная регулировка числа оборотов
- Комплектуется двумя аккумуляторами для работы без простоев