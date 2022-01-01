Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907 K2

Преимущества

Электронная регулировка скорости

Тормоз двигателя для мгновенной остановки при ослаблении нажатия на курок

Цельнометаллические шестерни редуктора

Модульная конструкция для быстрого доступа к основным деталям

Двухскоростной редуктор

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW 907K2 - профессиональный инструмент для работы с крепежными элементами. Комплектуется двумя аккумуляторами и одночасовым зарядным устройством для непрерывной работы в течение продолжительного времени. Электронный тормоз мгновенно останавливает двигатель при ослаблении курка, что очень удобно при работе с хрупкими материалами. Шестерни редуктора - металлические, рассчитаны на длительный срок службы.