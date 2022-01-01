Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907 K2
Арт. Х106144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW 907K2 - профессиональный инструмент для работы с крепежными элементами. Комплектуется двумя аккумуляторами и одночасовым зарядным устройством для непрерывной работы в течение продолжительного времени. Электронный тормоз мгновенно останавливает двигатель при ослаблении курка, что очень удобно при работе с хрупкими материалами. Шестерни редуктора - металлические, рассчитаны на длительный срок службы.
Преимущества
- Электронная регулировка скорости
- Тормоз двигателя для мгновенной остановки при ослаблении нажатия на курок
- Цельнометаллические шестерни редуктора
- Модульная конструкция для быстрого доступа к основным деталям
- Двухскоростной редуктор