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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907 K2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907 K2
    Арт. Х106144
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907 K2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907 K2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907 K2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907 K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907 K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907 K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907 K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907 K2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907 K2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х106144

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW 907K2 - профессиональный инструмент для работы с крепежными элементами. Комплектуется двумя аккумуляторами и одночасовым зарядным устройством для непрерывной работы в течение продолжительного времени. Электронный тормоз мгновенно останавливает двигатель при ослаблении курка, что очень удобно при работе с хрупкими материалами. Шестерни редуктора - металлические, рассчитаны на длительный срок службы.

        Преимущества

        • Электронная регулировка скорости
        • Тормоз двигателя для мгновенной остановки при ослаблении нажатия на курок
        • Цельнометаллические шестерни редуктора
        • Модульная конструкция для быстрого доступа к основным деталям
        • Двухскоростной редуктор