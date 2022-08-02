Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907K2A

Преимущества

Электронная регулировка скорости

Тормоз двигателя для мгновенной остановки при ослаблении нажатия на курок

Цельнометаллические шестерни редуктора

Модульная конструкция для быстрого доступа к основным деталям

Двухскоростной редуктор

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW 907 K2A используется для сверления и заворачивания/отворачивания саморезов. Инструмент имеет надёжный двухскоростной редуктор. 14-ти позиционный регулятор крутящего момента позволяет работать с разными материалами. На корпусе есть специальное отделение для хранения бит и кольцо для крепления ремешка. Данная модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.