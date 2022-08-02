Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907K2A
Арт. Х12713307
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|20
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW 907 K2A используется для сверления и заворачивания/отворачивания саморезов. Инструмент имеет надёжный двухскоростной редуктор. 14-ти позиционный регулятор крутящего момента позволяет работать с разными материалами. На корпусе есть специальное отделение для хранения бит и кольцо для крепления ремешка. Данная модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Электронная регулировка скорости
- Тормоз двигателя для мгновенной остановки при ослаблении нажатия на курок
- Цельнометаллические шестерни редуктора
- Модульная конструкция для быстрого доступа к основным деталям
- Двухскоростной редуктор