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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907K2A
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907K2A
    Арт. Х12713307
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907K2A
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907K2A
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907K2A
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907K2A
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907K2A
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907K2A
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907K2A
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907K2A
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907K2A
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907K2A
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907K2A
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907K2A

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW907K2A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12713307
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		20
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DW 907 K2A используется для сверления и заворачивания/отворачивания саморезов. Инструмент имеет надёжный двухскоростной редуктор. 14-ти позиционный регулятор крутящего момента позволяет работать с разными материалами. На корпусе есть специальное отделение для хранения бит и кольцо для крепления ремешка. Данная модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Электронная регулировка скорости
        • Тормоз двигателя для мгновенной остановки при ослаблении нажатия на курок
        • Цельнометаллические шестерни редуктора
        • Модульная конструкция для быстрого доступа к основным деталям
        • Двухскоростной редуктор