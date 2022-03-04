Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
Арт. 77777Х106297
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Компактная угловая дрель Makita DA3010F с подсветкой для сверления отверстий и работ с крепежами в узких пространствах, где не справится прямая дрель. Выключатель с ограничителем скорости для предотвращения чрезмерного затягивания крепежа. Предохранительная муфта для защиты инструмента при заклинивании. Широкая клавиша включения. Кнопочный переключатель обратного хода.
Преимущества
- Небольшие габариты и вес
- Специально для работы в стесненных условиях
- Электронная регулировка числа оборотов
- Регулировочный диск для предварительной установки граничного числа оборотов
- Реверсивный переключатель
- Надежный ключевой патрон
- Двойная изоляция
- Усиление кабеля подключения на вводе
- Держатель патронного ключа на усилении кабеля
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны
- Двухпозиционная боковая рукоятка