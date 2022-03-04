Преимущества

Небольшие габариты и вес

Специально для работы в стесненных условиях

Электронная регулировка числа оборотов

Регулировочный диск для предварительной установки граничного числа оборотов

Реверсивный переключатель

Надежный ключевой патрон

Двойная изоляция

Усиление кабеля подключения на вводе

Держатель патронного ключа на усилении кабеля

Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны

Двухпозиционная боковая рукоятка

Компактная угловая дрель Makita DA3010F с подсветкой для сверления отверстий и работ с крепежами в узких пространствах, где не справится прямая дрель. Выключатель с ограничителем скорости для предотвращения чрезмерного затягивания крепежа. Предохранительная муфта для защиты инструмента при заклинивании. Широкая клавиша включения. Кнопочный переключатель обратного хода.