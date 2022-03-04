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Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
5.0
2
21 920 ₽
23 390 ₽
Сетевые дрели
    Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
    Арт. 77777Х106297
    5.0
    2
    Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
    Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
    Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
    Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
    Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
    Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
    Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
    Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
    Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
    Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
    Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
      Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
      Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
      Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
      Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
      Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
      Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
      Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
      Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
      Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
      Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт
      Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт

      Дрель угловая Makita DA3010F, 450 Вт

      • -1 470 ₽
      21 920 ₽
      23 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106297
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 470 ₽
      21 920 ₽
      23 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компактная угловая дрель Makita DA3010F с подсветкой для сверления отверстий и работ с крепежами в узких пространствах, где не справится прямая дрель. Выключатель с ограничителем скорости для предотвращения чрезмерного затягивания крепежа. Предохранительная муфта для защиты инструмента при заклинивании. Широкая клавиша включения. Кнопочный переключатель обратного хода.

        Преимущества

        • Небольшие габариты и вес
        • Специально для работы в стесненных условиях
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Регулировочный диск для предварительной установки граничного числа оборотов
        • Реверсивный переключатель
        • Надежный ключевой патрон
        • Двойная изоляция
        • Усиление кабеля подключения на вводе
        • Держатель патронного ключа на усилении кабеля
        • Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны
        • Двухпозиционная боковая рукоятка