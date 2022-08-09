Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-2200/230Э 50171
4.0
1
5 070 ₽
6 250 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-2200/230Э 50171
    Арт. О00000015845
    4.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-2200/230Э 50171

      Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-2200/230Э 50171

      • -1 180 ₽
      5 070 ₽
      6 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015845
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 180 ₽
      5 070 ₽
      6 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-2200/230Э 50171 - применяется для шлифовки, резки и зачистки материалов. Надежный и мощный инструмент для профессионалов. Алюминиевый редуктор обеспечивает лучший отвод тепла. Кожух защищает пользователя от искр и пыли, возникающих в процессе работы. Электроника ограничения пускового тока способствует плавному запуску шлифмашины и продлевает срок службы двигателя.

        Преимущества

        • Поворотная основная рукоятка
        • Электроника ограничения пускового тока
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Защитный кожух с инструментальной регулировкой
        • Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки
        • Трехпозиционное присоединение дополнительной рукоятки