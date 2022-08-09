Преимущества

Поворотная основная рукоятка

Электроника ограничения пускового тока

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением

Защитный кожух с инструментальной регулировкой

Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки

Трехпозиционное присоединение дополнительной рукоятки

Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-2200/230Э 50171 - применяется для шлифовки, резки и зачистки материалов. Надежный и мощный инструмент для профессионалов. Алюминиевый редуктор обеспечивает лучший отвод тепла. Кожух защищает пользователя от искр и пыли, возникающих в процессе работы. Электроника ограничения пускового тока способствует плавному запуску шлифмашины и продлевает срок службы двигателя.