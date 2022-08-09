Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-2200/230Э 50171
Арт. О00000015845
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-2200/230Э 50171 - применяется для шлифовки, резки и зачистки материалов. Надежный и мощный инструмент для профессионалов. Алюминиевый редуктор обеспечивает лучший отвод тепла. Кожух защищает пользователя от искр и пыли, возникающих в процессе работы. Электроника ограничения пускового тока способствует плавному запуску шлифмашины и продлевает срок службы двигателя.
Преимущества
- Поворотная основная рукоятка
- Электроника ограничения пускового тока
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Защитный кожух с инструментальной регулировкой
- Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки
- Трехпозиционное присоединение дополнительной рукоятки