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Головка торцевая JONNESWAY S03A6155 ударная 3/4" 55мм.
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Торцевые головки
    Головка торцевая JONNESWAY S03A6155 ударная 3/4" 55мм.
    Арт. Х1302710266
    Головка торцевая JONNESWAY S03A6155 ударная 3/4" 55мм.

      Головка торцевая JONNESWAY S03A6155 ударная 3/4" 55мм.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302710266

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Ударная
      		Нет
      Глубокая
      		Нет
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Головка торцевая ударная Jonnesway S03A6155 используется при проведении слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия. Имеет шестигранный профиль и предназначена для закручивания или откручивания гаек и болтов, операций с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями

        Преимущества

        • Специальная технология изготовления и особый сорт стали делают изделие долговечным и износостойким
        • Головка обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает высокие динамические нагрузки, поэтому ее широко используют на производстве и в автосервисах