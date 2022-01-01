Головка торцевая JONNESWAY S03A6155 ударная 3/4" 55мм.
Арт. Х1302710266
Характеристики
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Производитель
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Ударная
|Нет
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Глубокая
|Нет
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Количество предметов, шт
|1
- Головка торцевая ударная Jonnesway S03A6155 используется при проведении слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия. Имеет шестигранный профиль и предназначена для закручивания или откручивания гаек и болтов, операций с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями
Преимущества
- Специальная технология изготовления и особый сорт стали делают изделие долговечным и износостойким
- Головка обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает высокие динамические нагрузки, поэтому ее широко используют на производстве и в автосервисах