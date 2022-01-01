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Аккумуляторная батарея Karcher Battery Power 2.445-034
4 999 ₽
Аккумуляторы для садовой техники
  • Персональная скидка
Аккумуляторная батарея Karcher Battery Power 2.445-034
Арт. О00000028940
Аккумуляторная батарея Karcher Battery Power 2.445-034
Аккумуляторная батарея Karcher Battery Power 2.445-034
Аккумуляторная батарея Karcher Battery Power 2.445-034
Аккумуляторная батарея Karcher Battery Power 2.445-034
Аккумуляторная батарея Karcher Battery Power 2.445-034
  • Персональная скидка
Аккумуляторная батарея Karcher Battery Power 2.445-034
Аккумуляторная батарея Karcher Battery Power 2.445-034
Аккумуляторная батарея Karcher Battery Power 2.445-034
Аккумуляторная батарея Karcher Battery Power 2.445-034
Аккумуляторная батарея Karcher Battery Power 2.445-034

Аккумуляторная батарея Karcher Battery Power 2.445-034

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4 999 ₽
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000028940

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Совместимость
Kärcher
Время работы без подзарядки, мин
44
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 999 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумулятор Battery Power 18/25 KARCHER 2.445-034 используется совместно с инструментами KARCHER. Литиево-ионный аккумулятор характеризуется отсутствием эффекта памяти и служит длительное время. Оснащен светодиодными индикаторами, которые информируют о его состоянии. Аккумулятор имеет ударопрочный корпус с защитой от струй воды. Система контроля обеспечивает защиту от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.

    Преимущества

    • Надежный, ударопрочный корпус
    • Высокое качество
    • Индикатор заряда
    • Подходит ко всем аппаратам Karcher на аккумуляторной платформе 18 В