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Аккумуляторная батарея Karcher Battery Power 2.445-034
Арт. О00000028940
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Kärcher
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Время работы без подзарядки, мин
|44
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- Аккумулятор Battery Power 18/25 KARCHER 2.445-034 используется совместно с инструментами KARCHER. Литиево-ионный аккумулятор характеризуется отсутствием эффекта памяти и служит длительное время. Оснащен светодиодными индикаторами, которые информируют о его состоянии. Аккумулятор имеет ударопрочный корпус с защитой от струй воды. Система контроля обеспечивает защиту от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.
Преимущества
- Надежный, ударопрочный корпус
- Высокое качество
- Индикатор заряда
- Подходит ко всем аппаратам Karcher на аккумуляторной платформе 18 В