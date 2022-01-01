Аккумуляторная батарея Karcher Battery Power 2.445-034

Преимущества

Надежный, ударопрочный корпус

Высокое качество

Индикатор заряда

Подходит ко всем аппаратам Karcher на аккумуляторной платформе 18 В

Аккумулятор Battery Power 18/25 KARCHER 2.445-034 используется совместно с инструментами KARCHER. Литиево-ионный аккумулятор характеризуется отсутствием эффекта памяти и служит длительное время. Оснащен светодиодными индикаторами, которые информируют о его состоянии. Аккумулятор имеет ударопрочный корпус с защитой от струй воды. Система контроля обеспечивает защиту от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.