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Кондуктор для сверления Практика Эксперт 247-033 от 4 до 35 мм
515 ₽
Кондукторы для сверления
    Кондуктор для сверления Практика Эксперт 247-033 от 4 до 35 мм
    Арт. О00000024290
    Кондуктор для сверления Практика Эксперт 247-033 от 4 до 35 мм
    Кондуктор для сверления Практика Эксперт 247-033 от 4 до 35 мм
    Кондуктор для сверления Практика Эксперт 247-033 от 4 до 35 мм
      Кондуктор для сверления Практика Эксперт 247-033 от 4 до 35 мм
      Кондуктор для сверления Практика Эксперт 247-033 от 4 до 35 мм
      Кондуктор для сверления Практика Эксперт 247-033 от 4 до 35 мм

      Кондуктор для сверления Практика Эксперт 247-033 от 4 до 35 мм

      515 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024290

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для коронок
      Диаметр, мм
      		5, 15
      Все характеристики
      515 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кондуктор ПРАКТИКА 247-033 применяется совместно с алмазными коронками ПРАКТИКА для быстрого и точного сверления отверстий диаметром 5-15 мм в керамической или кафельной плитке.

        Преимущества

        • Оснащен емкостью для подачи воды и присоской, с помощью которой надежно удерживается на обрабатываемой поверхности
        • Удобство в использовании