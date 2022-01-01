Кондуктор для сверления Практика Эксперт 247-033 от 4 до 35 мм
Арт. О00000024290
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для коронок
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Диаметр, мм
|5, 15
- Кондуктор ПРАКТИКА 247-033 применяется совместно с алмазными коронками ПРАКТИКА для быстрого и точного сверления отверстий диаметром 5-15 мм в керамической или кафельной плитке.
Преимущества
- Оснащен емкостью для подачи воды и присоской, с помощью которой надежно удерживается на обрабатываемой поверхности
- Удобство в использовании