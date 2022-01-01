Кондуктор для сверления Практика Эксперт 247-033 от 4 до 35 мм

Преимущества

Оснащен емкостью для подачи воды и присоской, с помощью которой надежно удерживается на обрабатываемой поверхности

Удобство в использовании

Кондуктор ПРАКТИКА 247-033 применяется совместно с алмазными коронками ПРАКТИКА для быстрого и точного сверления отверстий диаметром 5-15 мм в керамической или кафельной плитке.