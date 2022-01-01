Кондуктор Практика для сверления для сверл 775-334
Арт. О00000024419
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для сверл
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Вес, кг
|0.21
- Кондуктор для сверления Практика Эксперт применяется для проведения более точных операций и создания крепкой фиксации. Для того, чтобы приступить к работе с ним, достаточно использовать кондуктор на кромке заготовки, установив его при помощи двух направляющих.
Преимущества
- Сверление отверстий получается за счет втулок, которые идут в комплекте как втулки 6, 8 и 10 мм
- Операции происходят под прямым углом