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Кондуктор Практика для сверления для сверл 775-334
495 ₽
Кондукторы для сверления
    Кондуктор Практика для сверления для сверл 775-334
    Арт. О00000024419
    Кондуктор Практика для сверления для сверл 775-334
    Кондуктор Практика для сверления для сверл 775-334
    Кондуктор Практика для сверления для сверл 775-334
      Кондуктор Практика для сверления для сверл 775-334
      Кондуктор Практика для сверления для сверл 775-334
      Кондуктор Практика для сверления для сверл 775-334

      Кондуктор Практика для сверления для сверл 775-334

      495 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024419

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для сверл
      Вес, кг
      		0.21
      Все характеристики
      495 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кондуктор для сверления Практика Эксперт применяется для проведения более точных операций и создания крепкой фиксации. Для того, чтобы приступить к работе с ним, достаточно использовать кондуктор на кромке заготовки, установив его при помощи двух направляющих.

        Преимущества

        • Сверление отверстий получается за счет втулок, которые идут в комплекте как втулки 6, 8 и 10 мм
        • Операции происходят под прямым углом