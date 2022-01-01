Кондуктор Практика для сверления для сверл 775-334

Преимущества

Сверление отверстий получается за счет втулок, которые идут в комплекте как втулки 6, 8 и 10 мм

Операции происходят под прямым углом

Кондуктор для сверления Практика Эксперт применяется для проведения более точных операций и создания крепкой фиксации. Для того, чтобы приступить к работе с ним, достаточно использовать кондуктор на кромке заготовки, установив его при помощи двух направляющих.