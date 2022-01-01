Коронка биметаллическая Атака D-86
Арт. 9016710
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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max диаметр, мм
|86
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Материал
|биметаллический сплав
- Предназначена для перфорации отверстий в таких материалах как: сталь, железо, латунь, алюминий, оргстекло, дерево и пластик
Преимущества
- Угол наклона зубцов коронки обеспечивают быструю и легкую резку
- Утяжеленное основание коронки уменьшает вибрацию и гарантирует концентрический ход
- Минимальные усилия при перфорации
- Отверстия для отвода стружки
- Низкая вибрация во время перфорации