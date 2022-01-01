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Коронка биметаллическая Атака D-86
Найти аналог
Коронки биметаллические
    Коронка биметаллическая Атака D-86
    Арт. 9016710
    Коронка биметаллическая Атака D-86

      Коронка биметаллическая Атака D-86

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016710

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      max диаметр, мм
      		86
      Материал
      		биметаллический сплав
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Предназначена для перфорации отверстий в таких материалах как: сталь, железо, латунь, алюминий, оргстекло, дерево и пластик

        Преимущества

        • Угол наклона зубцов коронки обеспечивают быструю и легкую резку
        • Утяжеленное основание коронки уменьшает вибрацию и гарантирует концентрический ход
        • Минимальные усилия при перфорации
        • Отверстия для отвода стружки
        • Низкая вибрация во время перфорации