Коронка биметаллическая Атака D-86

Преимущества

Угол наклона зубцов коронки обеспечивают быструю и легкую резку

Утяжеленное основание коронки уменьшает вибрацию и гарантирует концентрический ход

Минимальные усилия при перфорации

Отверстия для отвода стружки

Низкая вибрация во время перфорации

Предназначена для перфорации отверстий в таких материалах как: сталь, железо, латунь, алюминий, оргстекло, дерево и пластик