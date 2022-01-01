Коронка ЭНКОР 9480 SDS+ 70мм п/кирпичу

Преимущества

Качество

Надежность

Буровая коронка Энкор 9480 является сменным элементом для ударных дрелей и перфораторов. Применяется для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. В конструкции коронки предусмотрено сверло для центрирования. Диаметр сверла — 8 мм. Коронка имеет хвостовик SDS-plus. Посадочное отверстие коронки — М22. При установке в патрон хвостовик необходимо смазыватью.