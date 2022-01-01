Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Коронка ЭНКОР 9480 SDS+ 70мм п/кирпичу
Найти аналог
Коронки SDS-Plus
    Коронка ЭНКОР 9480 SDS+ 70мм п/кирпичу
    Арт. Х1501493
    Коронка ЭНКОР 9480 SDS+ 70мм п/кирпичу
    Коронка ЭНКОР 9480 SDS+ 70мм п/кирпичу
    Коронка ЭНКОР 9480 SDS+ 70мм п/кирпичу
    Коронка ЭНКОР 9480 SDS+ 70мм п/кирпичу
    Коронка ЭНКОР 9480 SDS+ 70мм п/кирпичу
    Коронка ЭНКОР 9480 SDS+ 70мм п/кирпичу
      Коронка ЭНКОР 9480 SDS+ 70мм п/кирпичу
      Коронка ЭНКОР 9480 SDS+ 70мм п/кирпичу
      Коронка ЭНКОР 9480 SDS+ 70мм п/кирпичу
      Коронка ЭНКОР 9480 SDS+ 70мм п/кирпичу
      Коронка ЭНКОР 9480 SDS+ 70мм п/кирпичу
      Коронка ЭНКОР 9480 SDS+ 70мм п/кирпичу

      Коронка ЭНКОР 9480 SDS+ 70мм п/кирпичу

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501493

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		сухое
      max диаметр, мм
      		70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Буровая коронка Энкор 9480 является сменным элементом для ударных дрелей и перфораторов. Применяется для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. В конструкции коронки предусмотрено сверло для центрирования. Диаметр сверла — 8 мм. Коронка имеет хвостовик SDS-plus. Посадочное отверстие коронки — М22. При установке в патрон хвостовик необходимо смазыватью.

        Преимущества

        • Качество
        • Надежность