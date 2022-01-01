Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002
Арт. О00000031781
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр зажимного отверстия, мм
|43
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Материал корпуса
|металл
- Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002 преобразует ручной инструмент в миниатюрный станок. Установка имеет достаточный вес, что приводит к снижению вибрации. Стойка оснащена рукояткой для опускания дрели. Длина выноса составляет 235 мм, а зажимное отверстие рассчитано на 43 мм
Преимущества
- Преимущественное использование металла делает стойку более прочной в сравнении с изделиями из пластика
- Регулируемые элементы позволяют настроить устройство под себя
- Съемные болты дают возможность легко разобрать и собрать конструкцию