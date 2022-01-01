Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002
1 990 ₽
2 630 ₽
Стойки для дрелей
    Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002
    Арт. О00000031781
    Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002
    Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002
    Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002
    Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002
    Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002
    Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002
    Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002
      Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002
      Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002
      Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002
      Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002
      Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002
      Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002
      Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002

      Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002

      • -640 ₽
      1 990 ₽
      2 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031781

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр зажимного отверстия, мм
      		43
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      • -640 ₽
      1 990 ₽
      2 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002 преобразует ручной инструмент в миниатюрный станок. Установка имеет достаточный вес, что приводит к снижению вибрации. Стойка оснащена рукояткой для опускания дрели. Длина выноса составляет 235 мм, а зажимное отверстие рассчитано на 43 мм

        Преимущества

        • Преимущественное использование металла делает стойку более прочной в сравнении с изделиями из пластика
        • Регулируемые элементы позволяют настроить устройство под себя
        • Съемные болты дают возможность легко разобрать и собрать конструкцию