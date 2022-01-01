Преимущества

Преимущественное использование металла делает стойку более прочной в сравнении с изделиями из пластика

Регулируемые элементы позволяют настроить устройство под себя

Съемные болты дают возможность легко разобрать и собрать конструкцию

Стойка для дрели вертикальная тип А Кратон 1 14 01 002 преобразует ручной инструмент в миниатюрный станок. Установка имеет достаточный вес, что приводит к снижению вибрации. Стойка оснащена рукояткой для опускания дрели. Длина выноса составляет 235 мм, а зажимное отверстие рассчитано на 43 мм