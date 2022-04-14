Отрезной круг по металлу Dremel 540 2.615.054.032 (32 мм)

Преимущества

Высокая износостокость

Продолжительный срок службы

Этот отрезной диск подходит для выполнения прямых резов и прорезей во всех видах металла, таких как закаленная сталь, листовой металл или алюминий. Легко срезает болты и винты или делает засечки в ржавых, завальцованных болтах и винтах, чтобы их можно было выкрутить с помощью отвертки.