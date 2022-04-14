Отрезной круг по металлу Dremel 540 2.615.054.032 (32 мм)
Арт. X1319051751
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|США
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Тип комплектующего
|насадка для гравера
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Количество предметов, шт
|1
- Этот отрезной диск подходит для выполнения прямых резов и прорезей во всех видах металла, таких как закаленная сталь, листовой металл или алюминий. Легко срезает болты и винты или делает засечки в ржавых, завальцованных болтах и винтах, чтобы их можно было выкрутить с помощью отвертки.
Преимущества
- Высокая износостокость
- Продолжительный срок службы