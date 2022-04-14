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Отрезной круг по металлу Dremel 540 2.615.054.032 (32 мм)
5.0
3
Найти аналог
Насадки для граверов
    Отрезной круг по металлу Dremel 540 2.615.054.032 (32 мм)
    Арт. X1319051751
    5.0
    3
    Отрезной круг по металлу Dremel 540 2.615.054.032 (32 мм)

      Отрезной круг по металлу Dremel 540 2.615.054.032 (32 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051751
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		насадка для гравера
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Этот отрезной диск подходит для выполнения прямых резов и прорезей во всех видах металла, таких как закаленная сталь, листовой металл или алюминий. Легко срезает болты и винты или делает засечки в ржавых, завальцованных болтах и винтах, чтобы их можно было выкрутить с помощью отвертки.

        Преимущества

        • Высокая износостокость 
        • Продолжительный срок службы