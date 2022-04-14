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Набор насадок для пирографии DREMEL 2.615.020.4JA (4 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Насадки для граверов
    Набор насадок для пирографии DREMEL 2.615.020.4JA (4 шт.)
    Арт. X1319051718
    5.0
    2
    Набор насадок для пирографии DREMEL 2.615.020.4JA (4 шт.)
    Набор насадок для пирографии DREMEL 2.615.020.4JA (4 шт.)
      Набор насадок для пирографии DREMEL 2.615.020.4JA (4 шт.)
      Набор насадок для пирографии DREMEL 2.615.020.4JA (4 шт.)

      Набор насадок для пирографии DREMEL 2.615.020.4JA (4 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051718
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Количество предметов, шт
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • 2.615.020.4JA Dremel 204. Набор насадок для выжигания для Versatip. Новые насадки для выжигания используются для нанесения на дерево и кожу различных рисунков для выжигания. В набор входит четыре насадки различной формы: овальной, с рисунком, с закругленным или острым наконечником. Инструмент можно использовать для рисования, штриховки, нанесения полос и других работ. Все насадки должны использоваться с Dremel® Versatip™Комплектация:1x насадка для нанесения полос; 1x насадка для нанесения рисунка; 1x насадка для рисования; 1x насадка для штриховки.