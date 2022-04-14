Набор насадок для пирографии DREMEL 2.615.020.4JA (4 шт.)

2.615.020.4JA Dremel 204. Набор насадок для выжигания для Versatip. Новые насадки для выжигания используются для нанесения на дерево и кожу различных рисунков для выжигания. В набор входит четыре насадки различной формы: овальной, с рисунком, с закругленным или острым наконечником. Инструмент можно использовать для рисования, штриховки, нанесения полос и других работ. Все насадки должны использоваться с Dremel® Versatip™Комплектация:1x насадка для нанесения полос; 1x насадка для нанесения рисунка; 1x насадка для рисования; 1x насадка для штриховки.