Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2
Арт. X19092226115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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Объем двигателя, см. куб.
|198
- Культиватор PATRIOT T 6.5/800 FB PG California-2 - агрегат для вспашки, рыхления почвы. Может использоваться с навесным оборудованием, таким как плуг и окучник. Культиватор оборудован 4-тактным двигателем мощностью 6.5 л.с. Высокое качество материалов, из которых изготовлена данная машина гарантируют долговечность и надежность. Благодаря сошнику глубина культивации может достигать 30 см.
Преимущества
- Самый нагруженный узел культиватора - цепной редуктор, здесь он сделан разборным, что значительно упрощает ремонт и повышает срок службы;
- Датчик уровня масла;
- Большая горловина топливного бака облегчает заправку;
- Использование навесного оборудования расширяет область применения культиватора.