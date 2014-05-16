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Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2
    Арт. X19092226115
    5.0
    1
    Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2
    Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2
    Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2
    Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2
    Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2
    Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2
    Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2
    Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2
      Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2
      Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2
      Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2
      Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2
      Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2
      Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2
      Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2
      Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2

      Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X19092226115
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		198
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор PATRIOT T 6.5/800 FB PG California-2 - агрегат для вспашки, рыхления почвы. Может использоваться с навесным оборудованием, таким как плуг и окучник. Культиватор оборудован 4-тактным двигателем мощностью 6.5 л.с. Высокое качество материалов, из которых изготовлена данная машина гарантируют долговечность и надежность. Благодаря сошнику глубина культивации может достигать 30 см. 

        Преимущества

        • Самый нагруженный узел культиватора - цепной редуктор, здесь он сделан разборным, что значительно упрощает ремонт и повышает срок службы;
        • Датчик уровня масла;
        • Большая горловина топливного бака облегчает заправку;
        • Использование навесного оборудования расширяет область применения культиватора.