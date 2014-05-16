Культиватор Patriot 6.5/800 FB PG California 2

Преимущества



Самый нагруженный узел культиватора - цепной редуктор, здесь он сделан разборным, что значительно упрощает ремонт и повышает срок службы;

Датчик уровня масла;

Большая горловина топливного бака облегчает заправку;

Использование навесного оборудования расширяет область применения культиватора.

Культиватор PATRIOT T 6.5/800 FB PG California-2 - агрегат для вспашки, рыхления почвы. Может использоваться с навесным оборудованием, таким как плуг и окучник. Культиватор оборудован 4-тактным двигателем мощностью 6.5 л.с. Высокое качество материалов, из которых изготовлена данная машина гарантируют долговечность и надежность. Благодаря сошнику глубина культивации может достигать 30 см.