Культиватор Patriot T 7/750 2FB PG Dakota
Арт. X19092311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Объем двигателя, см. куб.
|198
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Сцепление
|ременное
- Культиватор Patriot-Garden T 7/750 2FB PG Dakota - это агрегат мощностью 6.5. л.с. Предназначен для обработки почвы, в том числе, плотной и целинной. Возможно совместное использование навесного оборудования - грунтозацепа, сцепки, окучника. Ширина обработки составляет 75 см. Благодаря реверсу увеличена маневренность агрегата. Предусмотрен многоступенчатый воздушно-масляный фильтр, предохраняющий двигатель от воздействия пыли.
Преимущества
- Возможно совместное использование навесного оборудования
- Увеличена маневренность агрегата
- Многоступенчатый воздушно-масляный фильтр