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Культиватор Patriot T 7/750 2FB PG Dakota
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Patriot T 7/750 2FB PG Dakota
    Арт. X19092311
    5.0
    1
    Культиватор Patriot T 7/750 2FB PG Dakota
    Культиватор Patriot T 7/750 2FB PG Dakota
      Культиватор Patriot T 7/750 2FB PG Dakota
      Культиватор Patriot T 7/750 2FB PG Dakota

      Культиватор Patriot T 7/750 2FB PG Dakota

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092311
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Объем двигателя, см. куб.
      		198
      Сцепление
      		ременное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор Patriot-Garden T 7/750 2FB PG Dakota - это агрегат мощностью 6.5. л.с. Предназначен для обработки почвы, в том числе, плотной и целинной. Возможно совместное использование навесного оборудования - грунтозацепа, сцепки, окучника. Ширина обработки составляет 75 см. Благодаря реверсу увеличена маневренность агрегата. Предусмотрен многоступенчатый воздушно-масляный фильтр, предохраняющий двигатель от воздействия пыли.

        Преимущества

        • Возможно совместное использование навесного оборудования
        • Увеличена маневренность агрегата
        • Многоступенчатый воздушно-масляный фильтр