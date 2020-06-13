Культиватор Patriot T 7/750 2FB PG Dakota

Преимущества

Возможно совместное использование навесного оборудования

Увеличена маневренность агрегата

Многоступенчатый воздушно-масляный фильтр

Культиватор Patriot-Garden T 7/750 2FB PG Dakota - это агрегат мощностью 6.5. л.с. Предназначен для обработки почвы, в том числе, плотной и целинной. Возможно совместное использование навесного оборудования - грунтозацепа, сцепки, окучника. Ширина обработки составляет 75 см. Благодаря реверсу увеличена маневренность агрегата. Предусмотрен многоступенчатый воздушно-масляный фильтр, предохраняющий двигатель от воздействия пыли.