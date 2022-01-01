Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska

Преимущества

Надежный цепной редуктор;

Сошник для регулировки глубины обработки;

Мощный 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением;

Простота управления;

Небольшой вес;

Прочная конструкция.

Культиватор PATRIOT ALASKA подходит для небольших по площади участков. Предназначен для бытового применения. На сошнике установлены колеса, используемые для транспортировки культиватора с места на место. Вес культиватора всего 35 кг. Это позволяет справится с агрегатом даже новичку. Простой, надежный в эксплуатации редуктор. Цепной редуктор имеет разборную конструкцию, что позволяет самостоятельно устранить все поломки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.