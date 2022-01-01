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Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
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Культиваторы бензиновые
    Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    Арт. X19092274
    Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
      Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
      Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
      Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
      Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
      Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
      Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
      Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
      Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
      Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
      Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
      Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
      Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
      Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
      Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
      Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska

      Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092274

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Емкость топливного бака, л
      		1.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		93
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор PATRIOT ALASKA подходит для небольших по площади участков. Предназначен для бытового применения. На сошнике установлены колеса, используемые для транспортировки культиватора с места на место. Вес культиватора всего 35 кг. Это позволяет справится с агрегатом даже новичку. Простой, надежный в эксплуатации редуктор. Цепной редуктор имеет разборную конструкцию, что позволяет самостоятельно устранить все поломки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.

        Преимущества

        • Надежный цепной редуктор;
        • Сошник для регулировки глубины обработки;
        • Мощный 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением;
        • Простота управления;
        • Небольшой вес;
        • Прочная конструкция.