Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
Арт. X19092274
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Емкость топливного бака, л
|1.6
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Объем двигателя, см. куб.
|93
- Культиватор PATRIOT ALASKA подходит для небольших по площади участков. Предназначен для бытового применения. На сошнике установлены колеса, используемые для транспортировки культиватора с места на место. Вес культиватора всего 35 кг. Это позволяет справится с агрегатом даже новичку. Простой, надежный в эксплуатации редуктор. Цепной редуктор имеет разборную конструкцию, что позволяет самостоятельно устранить все поломки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.
Преимущества
- Надежный цепной редуктор;
- Сошник для регулировки глубины обработки;
- Мощный 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением;
- Простота управления;
- Небольшой вес;
- Прочная конструкция.